«L'objectif minimal est atteint !» Vladimir Petkovic ne crie pas victoire. Le sélectionneur suisse entend encore aller plus loin dans cette Coupe du monde.

«Je ne veux pas encore songer à ce huitième de finale de la Suède. A partir de demain (jeudi), il sera temps de se concentrer sur ce match de Saint-Pétersbourg», explique un Vladimir Petkovic qui était bien sûr navré - agacé ? - par les malheurs de Stephan Lichtsteiner et de Fabian Schär, lesquels seront, on le sait, suspendus contre la Suède.

«Mon intention était d'aligner la meilleure équipe ce soir. Avec donc les quatre joueurs sous la menace d'un carton jaune, glisse-t-il. Mais au final, nous avons la malchance de perdre deux éléments pour mardi.»

Il précise: «Les deux fautes qui ont amené les deux cartons jaunes de Stephan et de Fabian ont été commises bien loin de notre but. Elles ne s'imposaient pas vraiment, regrette-t-il. Les joueurs appelés à les remplacer auront ma pleine et entière confiance. Je suis désolé pour Lichtsteiner et Schär, mais je suis convaincu que l'équipe sera en mesure de compenser leur absence mardi.»

«Nous avons raté trop de passes»

Le «Mister» n'a pas vraiment goûté la performance des siens contre le Costa Rica. «Nous avons perdu trop de duels. Nous avons raté trop de passes, fulmine-t-il. Je ne sais pas ce qui peut l'expliquer. Peut-être la configuration de ce match avec trois résultats possibles, une victoire, un nul et une courte défaite, qui nous permettaient de nous qualifier. L'équipe n'a pas voulu suffisamment gagner ce match. A un moment donné, elle a même donné l'impression de vouloir le perdre. Mais on se rend compte que battre l'équipe de Suisse devient de plus en plus compliqué.»

Et de conclure: «Nous avons des ambitions. Nous voulons écrire l'histoire. Je crois que nous sommes en train de le faire depuis quelques mois. Le but désormais bien sûr est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde.» (ATS/nxp)