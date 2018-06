Heinz Hermann (118) et Alain Geiger (112) ont encore de la marge, mais Stéphane Chapuisat n'en a plus. Le Vaudois et ses 103 sélections avec l'équipe de Suisse vont en effet très probablement être rejoints par Stephan Lichtsteiner lors de cette Coupe du monde.

Le Lucernois de 34 ans compte 102 capes avec la Nati et pourrait rejoindre «Chappi» dès ce mercredi soir contre le Costa Rica. Il n'est cependant pas sûr qu'il joue, car Vladimir Petkovic pourrait décider de reposer son capitaine pour deux raisons.

Michael Lang à l’affût

La première étant que «Lichti» n'a pas prouvé cette saison être capable d'enchaîner quatre matches à haute intensité en quinze jours. Victimes de crampes face au Brésil, il avait d'ailleurs dû sortir en fin de match.

Le futur latéral droit d'Arsenal est de plus sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Alors, Michael Lang va-t-il jouer d'entrée? Et Stéphane Chapuisat garder sa troisième place tout seul quelques jours de plus? Réponse dans quelques heures. (nxp)