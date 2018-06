Les anciens se souviennent bien de la voix saccadée de Pierre Mercier, célèbre commentateur de la Radio Suisse Romande, «La Première», devenue avec le temps, plus simplement RTS Sport. Pour cette Coupe du monde, on s'est amusé à ressortir «virtuellement » le journaliste vaudois de sa retraite en l'imitant, histoire de revenir avec humour sur cette rencontre entre la Suisse et la Serbie.

L'occasion pour nous de se poser cette question: quelle image faut-il retenir: les deux buts de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri ou leur geste de célébration après avoir fait trembler les filets? Devaient-ils répondre aux provocations?

Interview fictive avec les anciens sélectionneurs de l'équipe nationale, Ulli Stielike et Enzo Trossero, ainsi que Bernard Challandes, le coach actuel du Kosovo. Et même le patron des Français Didier Deschamps, qui parle «taquetiquement» du 4,3,2,1,0 de Vladimir Petkovic. Trop sérieux s'abstenir. (nxp)