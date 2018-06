Touché aux adducteurs, Valon Behrami ne s'est quasiment pas entraîné cette semaine. Le staff de l'équipe de Suisse se veut cependant optimiste: le meilleur joueur du match contre le Brésil devrait être opérationnel pour affronter les Serbes vendredi à Kaliningrad (20h).

Le milieu de terrain de 33 ans est né en Yougoslavie et a eu le passeport serbe jusqu'à ses 18 ans. La guerre a déchiré le pays et le jeune Valon a trouvé refuge au Tessin, d'où il est devenu un joueur et un homme admirables. Ce match contre la Serbie, un pays que la Suisse n'a jamais affronté, sera-t-il compliqué à gérer pour lui? Apparemment pas.

«Le premier match de ma carrière contre l'Albanie était compliqué du point de vue émotionnel, je ne le cache pas. La Serbie, pour moi, c'est un adversaire normal», nous a-t-il expliqué. N'y aura-t-il même pas un sentiment différent au moment des hymnes ou sur le terrain? «Ceux qui disent que le football est une guerre, vous savez... C'est du show, rien d'autre. Il ne se passera rien. Nous sommes des joueurs de football et aussi des exemples pour les enfants. Quelle image je donne si j'entre sur le terrain surmotivé en disant que je dois tout donner, que je dois avoir l'instinct du tueur?». Il est vrai que le Tessinois n'a pas besoin d'un match face aux Serbes pour prouver son engagement maximal. Neymar peut en témoigner...

«Pour la Suisse et c'est tout»

Des journaux du Kosovo ont cependant fait monter la pression ces dernières semaines, ce qui n'a pas échappé à Valon Behrami: «Oui, j'en ai lu certains. Ils écrivent: "Nos Kosovars contre les Serbes", ce genre de choses. Pfff… Je joue pour la Suisse, c’est tout.»

La maturité du Tessinois est évidemment exemplaire et il est à espérer qu'il soit suivi dans son discours et dans ses gestes par l'entier de ses coéquipiers. En 2014 et 2015, lors des qualifications à l'Euro, des incidents avaient eu lieu entre Serbes et Albanais, impliquant notamment un certain Taulant Xhaka. Après son match transparent et passif face au Brésil, son frère Granit doit cependant rester concentré sur le terrain et uniquement penser à élever le niveau de son jeu contre les Serbes. (nxp)