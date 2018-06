On l’a écrit, réécrit à loisir depuis bientôt treize ans et son but capital contre la Turquie, qui avait ouvert les portes du Mondial 2006 à l’équipe de Suisse. Mais il nous oblige à le redire, voire à le hurler: plus les années passent, plus on est amoureux de Valon Behrami! Et Lara Gut, sa douce, présente dans les tribunes de la Rostov Arena dimanche soir, n’a aucun souci à se faire. Notre amour est purement platonique.

L’admiration et la reconnaissance, elles, sont sans bornes. Parce que ce que le milieu de terrain de l’Udinese a réalisé, dimanche à 33 ans pour sa 80e sélection face à Neymar et ses potes, relève de la science-fiction. Quel abattage, quel cœur, quel don de soi! Granit Xhaka, son alter pas du tout égal dans l’entrejeu helvétique, ferait bien d’en prendre de la graine. Le joueur d’Arsenal, fantomatique – est-ce parce qu’il vient de prolonger son contrat avec les Londoniens? – ressemblait à un vieillard perdu, aux côtés de cet inlassable guerrier qui affiche sept ans et demi de plus que lui au compteur.

Valon Behrami, mon amour. Comme il avait guidé les Suisses à la victoire, sur sa fantastique chevauchée finale contre l’Équateur en entrée de la Coupe du monde 2014 au Brésil, le Tessinois a donné le ton, hier. Première ruade sur Neymar à la 2e minute; second taquet à la 14e, suffisamment intelligent pour ne pas valoir un carton jaune. Courses, tacles, interceptions, les coudes et les dents dehors.

Comme un chien fou

Et puis cette immense frayeur, peu après l’égalisation helvétique, lorsque l’âme de l’équipe, son patron incontesté (pardon Granit…), a semblé touché au terme d’un énième duel. Ouf. Comme si souvent, le gladiateur s’est relevé, a craché dans ses pognes et repris son entreprise de destruction adverse, comme un chien fou.

Justement averti à la 68e pour l’ensemble de son œuvre, Valon Behrami a dû quitter ses camarades à la 70e minute. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a expliqué ensuite que sa jambe le faisait souffrir et, surtout, qu’il aurait bien trop besoin du peroxydé de Mitrovice en vue «du match très difficile de vendredi contre la Serbie».

Oh que oui! Parce que sans son chef de meute, la Suisse n’est plus vraiment la Suisse – on avait pu le constater lors du barrage de novembre passé face à l’Irlande du Nord. Sans son cœur, sans ses tripes, l’équipe manque d’estomac. Or il en faudra encore pour faire fructifier le joli point d’hier soir.

Valon Behrami n’a soulevé qu’un seul trophée dans sa carrière professionnelle: la Coupe d’Italie avec Naples en 2014. Mais sa bravoure, son abnégation, valent tous les palmarès du monde. Et notre amour éternel (nxp)