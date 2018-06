Granit Xhaka a marqué un but phénoménal contre la Serbie, permettant à la Suisse d'égaliser à 1-1. Le joueur d'Arsenal a ensuite mimé l'aigle à deux têtes du drapeau albanais lors de sa célébration de but. Buteur à la 90e au terme d'une folle course, son coéquipier Xherdan Shaqiri, originaire du Kosovo comme Xhaka, a lui aussi mimé l'aigle à deux têtes albanais. Une provocation envers les joueurs et le public serbe?

Le père de Granit, Ragip Xhaka, avait été emprisonné durant trois et demi, alors qu'il n'avait que 22 ans, pour avoir manifesté contre le gouvernement communiste central de Belgrade. Libéré en 1990, il avait ensuite fuit en Suisse. Le reste fait partie de l'Histoire.

«Ce n'était pas prévu, mais cet aigle, c'était pour tous ceux que j'aime et qui ont été à mes côtés», a dit Xhaka au micro de la RTS. «C'était un match très particulier, pour Xherdan, Valon, moi-même, tout le monde le savait. Nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers jours, nous avons laissé les autres le faire à notre place.»

Quel missile de Xhaka pour l’égalisation ! #SUI pic.twitter.com/aoRbrfk1uP — Parlons Football (@ParlonsFball) 22 juin 2018

Xhaka est d'ailleurs devenu le 3e joueur suisse à marquer lors de 2 éditions de Coupe du Monde après André Abegglen (1934 et 1938) et Jacques Fatton (1950 et 1954) selon le compte twitter spécialisé en statistiques OptaJean.

(nxp)