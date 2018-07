La Suède possède un ou deux quotidiens à scandale, qui ont souvent fait le malheur (ou le bonheur…) de Zlatan Ibrahimovic. Depuis la retraite internationale du «Z», Aftonbladet doit cependant trouver des sujets pour s’occuper un peu et cette semaine, Mikael Lustig s’est chargé de lancer une polémique.

Le latéral droit de la Suède et du Celtic Glasgow, qui suit de près l’actualité de Granit Xhaka en Premier League, a remarqué que le milieu de terrain de l’équipe de Suisse se faisait souvent expulser (neuf cartons rouges depuis qu’il a rejoint l’Angleterre). «On va le sortir du match. Il est nerveux, il prend souvent des cartons. Alors on va s’occuper de son cas», a dit, en substance, Mikael Lustig deux jours avant le match.

Interrogé à ce sujet, Granit Xhaka a préféré en sourire. «La provocation fait partie du jeu avant ce genre de grands matches. J’espère bien rester sur le terrain jusqu’à la fin», a répondu le milieu d’Arsenal et de la Nati, très serein. Xhaka a des raisons d’être tranquille: voilà plus d’une année et demi (janvier 2017) qu’il ne s’est pas fait expulser.

Il travaille en effet avec un coach mental, qui lui a permis de rester calme face aux situations d’injustice qu’il peut parfois ressentir. Il a appris à canaliser son impulsivité. Même si parfois, les émotions peuvent ressortir, comme contre la Serbie le 22 juin dernier à Kaliningrad…

Pontus Jansson a d’ailleurs cherché à rallumer la mèche la veille du match en mimant l’aigle albanais lors de l’entraînement suédois au stade Krestovski. Là non plus, Granit Xhaka n’a pas réagi. «Je n’ai pas compris la question», s’est-il contenté de répondre en conférence de presse.

Pontus Jansson a mimé l'aigle albanais lors de l'entraînement suédois, lundi. Granit Xhaka n’a pas réagi.

