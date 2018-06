Dans la catégorie des «promotions maladroites», l’antenne russe de «Burger King» mérite de décrocher la Coupe du monde. En effet, la chaîne de restauration rapide a gazouillé une annonce choquante: elle offre trois millions de roubles, soit l’équivalent de 47'000 francs suisses, et des hamburgers à vie, à condition de remplir deux critères.

La première: être une femme.

La deuxième: tomber enceinte d’un des joueurs de la Coupe du monde.

Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N