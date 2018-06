Une histoire de penalties Le but de Josip Drmic (88e) a été suivi de deux drôles de séquences. La première avec un penalty accordé au Costa Rica pour une «prise à deux» de Michael Lang et Stephan Lichtsteiner sur un attaquant. Mais la VAR a annulé la décision pour un hors-jeu préalable. Une intervention fautive de Denis Zakaria à l’extrême limite de la surface quelques instants plus tard à conduit l’arbitre à siffler un deuxième penalty. Celui-ci a été transformé par Bryan Ruiz avec un brin de réussite, puisque la frappe de l’attaquant a été repoussée par la barre transversale sur… la tête de Yann Sommer. L’autogoal bête.

Le public costaricien Les 2000 fans suisses ont donné tout ce qu’ils ont pu, mais l’armée rouge des «Ticos» était imbattable. Supérieurs en nombre (plus de 15’000), les Costariciens ont mis une ambiance formidable à Nijni Novgorod. Bravo mesdames et messieurs.

0 affrontement La Suisse et la Suède ne se sont jamais rencontrées lors d’une phase finale de Coupe du monde. Qui sortira vainqueur de la bataille de Krestovski?

Cinq minutes La Suisse a été virtuellement en tête de ce groupe E pendant cinq minutes, pas une de plus, entre le 1-0 de Blerim Dzemaili face au Costa Rica (31e) et l’ouverture du score de Paulinho (36e) face aux Serbes. Pas suffisant pour y croire vraiment.

La question n’est plus le Costa Rica. Pas sûr qu’elle l’ait vraiment été, d’ailleurs, puisqu’une défaite hier face aux vaillants «Ticos» aurait tout de même permis à l’équipe de Suisse d’atteindre les huitièmes. L’histoire ne retiendra pas le contenu de de ce match, mais peut-être malheureusement ses conséquences avec la suspension de deux cadres, ce qui n’est pas exactement une bonne idée lorsqu’on entend entrer dans l’histoire en atteignant enfin les quarts de finale d’un grand tournoi.

Le Costa Rica, comme attendu, s’est battu avec ferveur pour faire honneur à ses formidables supporters, dont certains ont tout sacrifié pour passer deux semaines en Russie. Voilà la sélection d’Oscar Ramirez sortie la tête haute de cette Coupe du monde, tandis que la Suisse n’a pas à être fière de sa performance, ni du résultat. Il est par contre juste de souligner que cette équipe sort invaincue de ce groupe E, l’un des plus compliqués de la compétition. Et pour ce fait-là, elle doit être chaleureusement félicitée, sans réserve. Même si la Suisse est 6e du classement FIFA, ses supporters et son entourage ne peuvent pas banaliser un huitième de finale de Coupe du monde.

Cette équipe en veut plus, elle le dit depuis des mois, ce qui est une belle preuve d’ambition, que l‘on se réjouit de voir mise en oeuvre dans les splendides écrins que sont Saint-Pétersbourg et son stade Krestovski. L’histoire de la Russie s’est écrite en partie dans la cité des tsars et la Suisse y aura l’occasion de franchir enfin ce palier. Cap au nord, donc, à double titre, puisque Saint-Pétersbourg n’est pas si loin de Stockholm. Il faudra s’attendre à un déferlement de supporters suédois, venus en ferry ou en avion. Pas de quoi faire trembler une équipe de Suisse dont les supporters ont été en infériorité numérique lors des trois matches de poule, cela dit.

Alors, cette équipe est-elle capable de grandir? L’élimination de l’Allemagne lui offre une chance incroyable d’atteindre le quart, mais elle lui ôte aussi une excuse et, corollaire, lui rajoute une sacrée pression. Oui, la Suisse a un coup à jouer à Saint-Pétersbourg. L’ennui, c’est que la Suède se dit exactement la même chose.

LE MATCH EN DÉTAILS

Suisse - Costa Rica 2-2 (1-0)

Nijni Novgorod. 43'319 spectateurs. Arbitre: Turpin (FRA).

Buts: 31e Dzemaili 1-0. 56e Waston 1-1. 88e Drmic 2-1. 93e Sommer (autogoal) 2-2.

Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami (60e Zakaria), Xhaka; Shaqiri (81e Lang), Dzemaili, Embolo; Gavranovic (69e Drmic).

Costa Rica: Navas; Acosta, Gonzalez, Watson; Gamboa (93e Smith), Borges, Guzman, Oviedo; Colindres (81e Wallace), Ruiz; Campbell.

Notes: la Suisse sans Zuber (malade). 6e Sommer détourne sur son poteau une tête de Borges. 10e tir de Coindres sur la transversale. 78e tête de Drmic sur le poteau. Avertissements: 11e Gamboa. 29e Campbell. 37e Lichtsteiner (sera suspendu en 8e de finale). 75e Zakaria. 83e Schär (sera suspendu en 8e de finale). (nxp)