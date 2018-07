Si Neymar a l'impression d'avoir constamment les oreilles qui sifflent, il n'est pas nécessaire pour lui d'aller consulter. Depuis le début de la dernière Coupe du monde, la superstar brésilienne est souvent raillée pour sa propension à en rajouter à chaque contact. Le «Neymar Flop» a même inspiré la tendance du #NeymarChallenge sur les réseaux sociaux. Il faut dire que lors du tournoi brésilien, le joueur du Paris SG a plus souvent agacé qu'impressionné.

Mais la mode s'est même invitée sur le gazon... de Wimbledon. Lors d'un double d'exhibition entre vieilles gloires, le Suédois Jonas Bjorkman a été frappé par un smash de son coéquipier Todd Woodbridge. Après en avoir rigolé, il s'est roulé au sol de manière théâtrale. Si bien que son adversaire Mansour Bahrami - qui n'est pas le dernier pour amuser la galerie - a sauté par-dessus le filet pour venir lui prodiguer les premiers soins sous les rires du public.

Anyone call for a doctor? No, us neither...



...but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway ????#Wimbledon pic.twitter.com/QkJVE6Z5WG