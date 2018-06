Deux Britanniques filmés en train d'entonner des chants antisémites pendant la Coupe du monde en Russie ont été interdits de stade pour trois ans mardi. Cette vidéo a été partagée en ligne.

La juge du tribunal de Leeds, Charlotte Holland, a qualifié de «honteuse» l'attitude de David Batty, 58 ans, et de Michael Burns, 52 ans, dans un bar de la ville russe de Volgograd, où l'Angleterre a battu la Tunisie 2-1 le 18 juin. Les deux hommes avaient été identifiés par des policiers, après la diffusion en ligne d'une vidéo montrant des fans de football faisant des saluts nazis et entonnant des chants antisémites dans un bar de la ville de Volgograd, anciennement appelée Stalingrad, qui fut le théâtre d'une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale.

Les deux hommes avaient des places pour des rencontres à venir de la Coupe du monde 2018 mais ils ne pourront s'y rendre, une «conséquence fâcheuse de leurs actions», a déclaré la juge. «J'ai vu les images de ce que vous avez fait», a-t-elle déclaré à l'intention des deux hommes. «En ce moment, les gens, dont des enfants, se rassemblent derrière leur équipe nationale et vos actions nuisent à cela», a poursuivi la juge.

Un troisième homme, Michel Herbert, 57 ans, avait été condamné samedi à une interdiction de stade de cinq ans par le tribunal de Leicester. (ATS/nxp)