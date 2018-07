Voilà deux ans, Harry Maguire s'amusait encore aux abords du terrain, à prendre des selfies avec ses amis pendant l'Euro 2016. Depuis, le parcours du jeune homme de Sheffield est réellement bluffant.

Quittant le relégué Hull à la fin de la saison 2016-2017, Harry Maguire a pris une nouvelle envergure à Leicester, ex-champion de Premier League. Élu meilleur joueur de la saison par les supporteurs lors du dernier épisode, le défenseur n'a connu sa première sélection qu'en octobre dernier, lors d'un Lituanie-Angleterre (0-1).

Talentueux, Harry Maguire a encore pris du galon depuis le début du Mondial russe. «Son utilisation du ballon est aussi bonne que n’importe quel autre défenseur central du tournoi», observe le sélectionneur Gareth Southgate.

Se qualifiant lui-même de «cool», Harry Maguire a usé d'ironie sur les réseaux sociaux après son but et la victoire face à la Suède. Sur Twitter, il a posté une photo avec sa petite amie: «Tu peux dire aux voisins de sortir les poubelles lundi ? On ne rentre pas encore à la maison.»

“Can you ask the neighbours to put the bins out on Monday? We’re not going home just yet” ???????????????????????????? pic.twitter.com/s1g3P3jj34