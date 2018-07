Présent à Moscou pour assister au couronnement des Bleus, Emmanuel Macron a laissé éclater sa joie, au coup de sifflet final. Après la remise de la coupe, sous une pluie battante, le président français a rejoint les nouveaux champions du monde dans leur vestiaire.

Là, ému et accompagné d'un soldat fan des Bleus et grièvement blessé au Mali, il a tenu un discours émouvant, diffusé en direct par Paul Pogba sur Facebook: «Vous avez fait rêver tout le pays. L’adjudant-chef Cabrita qui est avec nous est un exemple de ça. Il était donné pour mort au Mali, parce qu’il se bat pour le pays. On l’a sauvé, il a perdu une jambe et un bras.»

«J’ai fait sa connaissance au mois de juin, a expliqué Emmanuel Macron. Et on ne voit qu’une chose que son sourire. Je l’ai revu le 13 juillet, il était en fauteuil roulant. Là il m’a dit une chose: la personne qu’il admirait le plus, c’était Didier Deschamps. Ça m’a fait un peu mal au début, confie goguenard le locataire de l’Elysée. Puis ce soldat a ajouté "J’ai une faveur à vous demander. Dites-leur qu’ils ont fait rêver un petit Français comme moi"...»

Les Bleus ont alors chaleureusement applaudi l'adjudant-chef Cabrita, bouleversé. (Le Matin)