Alors qu'il reste deux heures avant le coup d'envoi de la finale entre la France et la Croatie (17h), les fans zones françaises sont prises d'assaut. Ainsi il n'est plus possible d'accéder au fameux Champ-de-Mars, sous la Tour Eiffel, principal lieu de ralliement des supporters de l'équipe de France.

Retransmission de la finale #FRACRO de la Coupe du Monde de football #CM18 sur le Champ-de-Mars, la jauge est atteinte. Nous ne pouvons plus accepter de nouvelles personnes sur la fan zone pour des raisons de sécurité — Préfecture de police (@prefpolice) 15 juillet 2018

Ouvert à 13h00, l'espace a mis à peine plus d'une heure pour être blindé. Ce sont en tout 90000 spectateurs qui s'y sont agglutinés dans l'espoir de voir les Bleus remporter la deuxième Coupe du monde de leur histoire. Plus personne n'est donc autorisé à pénétrer sur le Champ-de-Mars où l'ambiance s'annonce bouillante.

La fan zone du Champ-de-Mars est déjà pleine. Les fans ont forcé le passage. Plus de 90000 personnes attendues. #FRACRO pic.twitter.com/Ztl87AS0jz — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 15 juillet 2018

