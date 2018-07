L'image est belle. Vingt ans après avoir pris la pose une première fois, le soir de la victoire des bleus à la coupe du monde 1998, Caroline et son mari ont été pris une nouvelle fois en photo, dimanche soir cette fois, à La Roche-sur-Yon (F).

Caroline et Thierry en 1998... (Photo: DR)

Comme sur le cliché originel en noir et blanc publié par nos confrères de Ouest France en 1998, la jeune femme est juchée sur les épaules de son compagnon, drapeau tricolore en mains. Aujourd'hui, le couple est marié et a deux grands enfants: «Je ne porte pas la même salopette qu’à l’époque mais on est au même endroit, à deux pas du kiosque, place Napoléon!», précise Caroline.

...et en 2018! (Photo: Facebook) (Le Matin)