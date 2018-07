«Transfert!» C'est en prononçant ce mot qui faisait rêver les jeunes téléspectateurs qu'Actarus glissait sur son siège, du poste de pilotage de sa soucoupe à la tête du robot géant Goldorak.

Mais, lors de cette manoeuvre, le prince d'Euphore effectuait deux demi-tours. Un principe qui laisse les fans dubitatifs, depuis le 3 juillet 1978, date de la diffusion du premier épisode sur Antenne 2. Car ce double demi-tour fait perdre un temps précieux au héros de la série, alors qu'il doit affronter de redoutables Golgoths!

Plusieurs sites (dont L'affaire Goldorak) sont consacrés depuis longtemps à la fameuse manoeuvre et tentent de l'expliquer. C'est aussi intéressant que rigolo. Ca ne sert strictement à rien. Mais c'est justement pour cela que c'est précieux. Voici donc quelques explications. Morceaux choisis:

- Un tour de manège avant un combat, ça remet les idées en place!

- Les demi-tours seraient des paliers de décompression.

- Il fait deux demi-tours afin de ralentir... Lors de sa descente, il prend trop de vitesse. Les deux demi-tours lui permettent de ralentir et d'éviter de passer à travers la tête de Goldorak!

- Le demi-tour permettrait à Actarus de courir se réfugier dans sa soucoupe si pendant son transfert Goldorak venait a être touché très sévèrement. Et oui, ainsi, il serait dans la bonne direction pour s’échapper dans sa soucoupe et ne resterait pas coincé derrière son fauteuil!

- Les demi-tours permettraient à Actarus de changer de rails. Cela insinue que le rail de la descente n'est pas le même que celui en ligne droite. Le demi-tour à la fin de la descente lui permet de s'accrocher sur le second rail, sans trop bousculer le pilote. Le second demi-tour lui permet de se remettre dans le bon sens.

- Goldorak comme la France a des idées et dans un soucis d'économie d'énergie (très précieuse lors des combats avec Vega) il va dans un premier temps éteindre la lumière de sa soucoupe et fermer la porte (premier demi-tour), pour ensuite allumer la lumière à l'intérieur de Goldorak et fermer la porte (deuxieme demi-tour).

- Si Actarus fait deux tours sur lui-même au moment du transfert, c'est tout simplement pour en mettre plein la vue au petits n'enfants et pour preuve, il montrent la scène en transparence. En ce qui concerne la perte de temps, on s'en fout puisque Goldorak gagne toujours à la fin.

- Actarus se retourne pour la descente car il a le vertige. C'était spécifié dans les conditions de son contrat.

Et celle-ci qui nous plaît particulièrement:

- Ben voyons c'est simple: s'il ne faisait qu'un demi-tour, il serait à l'envers! (Le Matin)