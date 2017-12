Voilà un Noël dont la famille Agan se souviendra longtemps.

Après vingt-cinq ans de mariage, Jeffrey et Lorrie, parents de huit enfants, avait fini par se séparer.

Pendant longtemps, les deux ex-époux ne sont pas parlés et ont vécu chacun de leur côté. Jeffrey a repris des études, s'est mis au sport. De son côté, Lorrie a connu des problèmes de santé et s'est consacrée à la méditation.

Et puis ils se sont remis à discuter, puis à se fréquenter. Pour finir par sortir à nouveau ensemble, à la grande joie de leurs enfants.

Les Agan et leurs huit enfants (DR Jeffrey Agan)

A Noël, la belle histoire a connu le plus joli des rebondissements. Jeffrey a demandé une nouvelle fois son ex-femme en mariage. Il lui a offert un de ses poèmes relatant leur amour, avant de poser un genou à terre et de lui demander sa main.

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4