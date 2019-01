C'est une idée que vaut ce quelle vaut: Max Siedentopf, un artiste namibien de 27 ans, a décidé de placer sa dernière «installation» loin de la foule déchaînée quelque part dans le désert, en Namibie, raconte la BBC. Sur des présentoirs à la blancheur immaculée, un lecteur de fichiers musicaux relié à six enceintes diffuse l'indestructible «Africa» de Toto, tube millésime 1982, toujours en vogue actuellement. Dans un lieu tenu secret et en boucle s'il vous plait: «Je voulais rendre hommage à la chanson et exposer physiquement "Africa" en Afrique» explique l'artiste.

Bien que conçu pour fonctionner le plus longtemps possible sans maintenance, il est probable que le dispositif alimenté par énergie solaire ne tienne pas l'objectif espéré de tourner en boucle «au moins 55 millions d'années». Max Siedentopf concède en effet être «certain» que l'environnement hostile du désert finira par dévorer l’ins­tal­la­tion. Et bien avant l'échéance, dira-ton sans prendre de grands risques. On ne peut exclure non plus qu'un Oryx excédé par la purge (car «Africa» en boucle, déjà au bout d'une heure, ça lasse) ne se charge prestement de l'affaire. (Le Matin)