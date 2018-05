Le visage du sportif après l’effort, est-ce l’image du bonheur? Celui de la performance accomplie? À Genève, la photographe Elisa Larvego (33 ans) a croqué des sportifs satisfaits ou contrariés après l’entraînement. Son reportage réalisé sur mandat de la Ville de Genève fait aujourd’hui le bonheur des Journées photographiques de Bienne (Jouph), après une présentation dans le parc des Bastions.

Lauréate en 2016 de la première «enquête photographique genevoise», avec comme mission de capter le sport sous un angle sociétal, Elisa Larvego a poussé la porte de plusieurs vestiaires. «Elle s’est introduite durant six mois dans les clubs et lieux sportifs genevois dans le but de saisir l’instant éphémère de l’après-sport chez les 18-30 ans», lit-on dans la brochure des Jouph.

Dans l’inaction

Pour composer une mosaïque de 25 portraits, Elisa Larvego a immortalisé, dit-elle. «l’expression des visages et des corps» de sportifs d’élite ou amateurs sortis d’un terrain, d’une piste, d’un ring ou d’un bassin. Elle en présente treize à la Gewölbe Galerie de Bienne, jusqu’au 27 mai. «Ses images picturales sont contemplatives: pour une fois, on ne voit pas le sportif dans l’action toute à sa gloire, mais dans l’inaction qui repose», relève Sarah Girard, directrice des Jouph.

Ici un nageur, là un footballeur. «Ceux qui ne voulaient pas figurer sur l’image en sont sortis», souligne la photographe du Petit-Lancy à propos des joueurs de waterpolo. Les professionnels l’ont fascinée. «Le temps d’installer le trépied et ils étaient déjà recoiffés», sourit-elle. Facile d’entrer dans un vestiaire? «Surtout avec les filles», répond Elisa Larvego, en évoquant le refus des rugbymen, qu’on croyait prompts à poser nus pour un calendrier.

Un sportif aussi a sa pudeur quand il rechigne à poser décoiffé et transpirant. Pour prendre ses clichés, Elisa Larvego a maintenu avec son modèle une distance «métrique», sans zoomer sur la goutte de sueur. Y compris avec son mari, photographié «bien fatigué» après la course Run Evasion Rhône, au lieu d'être massé comme il en avait l'habitude.