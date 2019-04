La 15e édition d'Avenches Tattoo (VD) se tiendra du 5 au 7 septembre 2019. Au menu: les Bâlois du Top secret drum corps, la formation des Caraïbes T&T Defence force steel et l'Ecosse en invitée d'honneur.

Une centaine de musiciens et figurants écossais se produiront dans le cadre d'un spectacle inédit mêlant traditions et mélodies locales. Le public pourra vibrer au son des cornemuses, déguster la gastronomie écossaise et découvrir son folklore, indique le dossier de presse publié jeudi.

A l'occasion de cette 15e édition et des 20 ans d'existence de la manifestation, les spectateurs pourront aussi apprécier le Coldstream Guards band, orchestre britannique qui se produit régulièrement devant le Palais de Buckingham.

Unique au monde

Avant d'enflammer Avenches, le Trinidad and Tobago Force Steel Orchestra passera par le Tattoo d'Edimbourg, grand frère de la manifestation vaudoise. Cette formation de cinquante musiciens est l'unique steel band militaire du monde, soulignent les organisateurs.

Au programme, signalons encore la Musique royale de la marine belge. Et directement des Pays-Bas, le Marine band of the royal Netherlands Navy.

Au centre-ville, des concerts gratuits seront proposés ainsi qu'une dégustation de whisky. Le 7 septembre, le Fish and chips sera au menu et un grand défilé gratuit est prévu dans l'après-midi. L'an dernier, la manifestation a attiré quelque 16'000 personnes durant trois jours.

