Depuis le 3 septembre dernier, date du retour de «Touche pas à mon poste» sur C8, Cyril Hanouna peine à enregistrer de bonnes audiences. Régulièrement à la traîne derrière «Quotidien» diffusé au même moment sur TMC, l'animateur ne parvient pas à fédérer les téléspectateurs autour de son émission programmée dans la case stratégique de l'access prime-time. On imagine sans peine la tension monter dans les bureaux de la chaîne à la vue des ces chiffres peu encourageants.

Le week-end, dans la même case horaire, Thierry Ardisson est lui aussi revenu en petite forme, avec des audiences des «Terriens du samedi» qui peinent à décoller. La faute peut-être à une nouvelle formule (par ailleurs agréable) qui recycle nombre de formats de l'homme en noir, tel «L'Ardiview», ou des jingles et des interviews formatées datant de l'excellent «Tout le monde en parle», il y a douze ans.

Il fallait donc rapidement trouver une solution pour tenter de faire revenir le public vers C8. A défaut de programmes solides, les deux hommes forts de la chaîne semblent avoir décidé de miser sur leur arme favorite: le bad buzz.

Des injures au programme

C'est ainsi que depuis deux semaines, Cyril Hanouna a enchaîné les polémiques. Après avoir savamment entretenu une petite passe d'armes avec Alain Chabat qui ne voulait pas de lui dans «Burger Quiz», le roitelet de la chaîne à Vincent Bolloré a injurié, en direct et face caméra, les dirigeants de TF1. «Je le dis, vous êtes cons comme la Lune, arrêtez de faire les abrutis (...) La télé, c'est que de la télé. Arrêtez de faire les connards», avait-il lâché avant d'ajouter qu'ils lui «pétaient les couilles». Finesse, quand tu nous tiens.

Las, cette stratégie navrante n'a pas eu l'effet escompté, les audiences de «TPMP» ne se sont pas envolées.

Zemmour vs Hapsatou

Même sens du bad buzz chez Thierry Ardisson, toujours sur C8. En ex-publicitaire malin, l'homme en noir avait invité Eric Zemmour dimanche dernier, certain que ce dernier allait lâcher un de ses propos immondes qui allaient faire parler. Ca n'a pas raté, le gaillard s'est attaqué au prénom de la chroniqueuse Hapsatou Sy, «il est une insulte pour la France». La semaine écoulée a été rythmée par les apparitions de la jeune femme sur divers plateaux. Du pain béni pour la com' d'Ardisson. Mais aux relents nauséabonds.

Moix en service commandé?

Et hier soir, rebelote, dans «Les Terriens du samedi». Alors que Thierry Ardisson avait invité le journaliste Frédéric Ploquin, venu présenter son livre «La peur a changé de camp», avec deux policiers venus témoigner, le chroniqueur Yann Moix a soudainement lâché: «Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez bien que la faiblesse attise la haine: dire que vous chiez dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre cette peur en compte.»

Semblant tomber de nulle part et maladroitement orchestrée par la production de l'émission, la remarque de Yann Moix a néanmoins atteint l'effet escompté: ce dimanche matin, tous les sites d'information se sont émus de la violence de ses propos, ajoutant qu'un syndicat policier a saisi le CSA.

Dans le panneau

Tout le monde semble tomber dans le panneau et commente l'événement sur les inévitables réseaux sociaux, assurant une promotion efficace pour Thierry Ardisson et C8. Même nous, nous en parlons ici, c'est dire.

L'homme en noir et Cyril Hanouna peuvent se frotter les mains. Et se dépêcher de trouver de nouvelles polémiques écoeurantes à livrer clé en main à leur public. Le bad buzz a de beaux jours devant lui. Mais pas certain que leurs auteurs en sortent grandis. (Le Matin)