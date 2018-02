Disneyland Paris va bientôt se mettre à l'heure des super-héros Marvel. Le célèbre parc situé à Marne-la-Vallée a annoncé ce matin que l'attraction Rock ‘n’ Roller Coaster sera totalement repensée et proposera, dans quelques mois, de faire équipe avec Iron Man et les Avengers, pour «une aventure à sensations fortes et à grande vitesse».

A cela, le parc ajoute que le Disney’s Hotel New York sera bientôt repabtisé Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, après des transformations qui proposeront à ses clients une plongée dans l’univers des Avengers. L'esthétique des chambres sera totalement repensé, annonce le groupe américain.

(Le Matin)