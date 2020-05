Lise Lachenal est décédée à 81 ans. Comédienne de talent, elle avait prêté sa voix si reconnaissable à Blanche Bec-en-Or, dans l'émission télévisée destinée aux enfants «Blanche & Gaspard». Le programme avait été diffusé de 1969 à 1976, sur la TSR (aujourd'hui devenue RTS). Les deux «animaux» annonçaient les différentes rubriques de «La Boîte à surprises».

Les chansons de Blanche & Gaspard avaient alors connu un vrai succès auprès du public romand.

Bernard Pichon, qui prêtait sa voix au renard Gaspard, a dit son émotion sur Facebook, ce mercredi. «Profonde tristesse. Lise Lachenal, qui fut comédienne de grand talent (l'incarnation de Blanche Bec-en-Or et Pécora, à la TSR) et surtout l'indéfectible amie de toute une vie, vient de nous quitter», écrit le journaliste et animateur.

Lise Lachenal et Bernard Pichon avaient en effet collaboré, une nouvelle fois, dans «Basile & Pecora», une autre émission jeunesse diffusée sur la TSR.

On avait pu également voir la comédienne régulièrement au théâtre et dans les séries télévisées «Le chirurgien de Saint-Chad» (1976) ou «Le premier juré» (1973). Mais c'est assurément sous les plumes de Blanche que les téléspectateurs romands se souviendront de Lise Lachenal.

Pour la petite histoire, c'est elle qui, voici 33 ans à Hollywood, avait acheté les droits pour la TSR - et devant tous les concurrents de la chaîne romande - de la série américaine «Top Models».



L.S.