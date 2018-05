Vous souvenez-vous du fameux buzz sur le web, à propos d'une robe dont les couleurs étaient perçues différemment par les internautes? Noire et bleue ou blanche et dorée?

Voici un nouveau buzz, à cette différence près qu'il est cette fois sonore: selon vous, la voix synthétique qui s'exprime dit-elle «Laurel» ou «Yanny»?

C'est Cloe Feldman qui a posté, mardi 15 mai, sur ses comptes Instagram et Twitter le fameux enregistrement qui fait fureur sur la Toile.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mai 2018

«Les gens entendent 'Yanny' quand la tonalité est basse, et 'Laurel' quand celle-ci est plus haute», explique ainsi le site The Atlantic, après avoir fait écouter l'enregistrement à une phonéticienne.

Selon Lars Riecke, professeur adjoint en audition et neurosciences cognitives à l’université de Maastricht qui s'exprime chez The Atlantic, la différence de perception dépend de la fréquence des ondes de l'enregistrement.

Pour faire simple, selon l'installation sonore que vous utilisez, la perception du son sera donc différente. Ajoutons que les spécificités auditives de chacun influencent également cette perception.

Et vous, qu'entendez-vous?

(Le Matin)