«Hawaii Five-0», c'est fini. La chaîne CBS a annoncé que l'actuelle dixième saison diffusée aux Etats-Unis sera la dernière. Après 240 épisodes, le commandant Steve McGarrett et son équipe de choc vont donc prendre congé des téléspectateurs. L'ultime épisode est annoncé pour le 3 avril prochain et durera deux heures.

Lancé le 20 septembre 2010, ce remake de la célèbre série «Hawaii police d'Etat» (programmée de 1968 à 1980) a d'emblée rencontré son public. Vraie réussite, «Hawaii Five-0», diffusée dans 200 pays, a été suivi chaque semaine par 40 millions de téléspectateurs, lors de cette ultime saison.

Le roi de la cascade

Réalisée dans un esprit bon enfant (dans un style et un humour proches de «L'arme fatale»), bourrée de cascades spectaculaires et de bons mots, la série est portée par un casting solide à la tête duquel se trouvent les comédiens Alex O'Loughlin et Scott Caan. Dans le rôle de Steve McGarrett, O'Loughlin ne s'est pas ménagé, accomplissant bon nombre de ses cascades. L'acteur s'est d'ailleurs grièvement blessé au dos, lors des premières saisons. Il souffre encore de cet accident, aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles la série va s'arrêter car il entend bien se reposer un peu.

Le fameux générique de «Hawaii Five-0» (CBS)

Si, un temps, il a été question de donner un nouveau partenaire au lieutenant Danny Williams (joué par Scott Caan), le producteur Peter Lenkov a finalement préféré terminer «Hawaii Five-0» en beauté. «Cette série a retenu toute mon attention, pendant les 10 dernières années de ma vie, a déclaré O'Loughlin. Partout où je vais sur cette planète, dans toutes les langues, je suis McGarrett. Ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, c'est extraordinaire. Je ne peux pas vraiment pas trouver les mots pour exprimer ma gratitude. Je suis juste content d'avoir fait partie de cette aventure. Ca va me manquer.»

O'Loughlin, le nouveau 007?

On ne sait pas comment va se terminer «Hawaii Five-0» mais beaucoup de fans comptent sur le retour de Grace Park et Daniel Dae Kim, deux acteurs qui avaient quitté la série pour des raisons salariales. S'agissant de l'avenir, Alex O'Loughlin fait partie des quelques comédiens pressentis pour devenir James Bond, après le départ de Daniel Craig. Scott Caan serait impliqué, lui, dans un remake des «Mystères de l'Ouest» où il incarnerait James West, jadis campé par le regretté Robert Conrad.

De son côté, Peter Lenkov reste à Hawaii puisqu'il y produit le remake de la série «Magnum», toujours pour CBS.



Laurent Siebenmann