Qui mieux que Conan incarne l’archétype du barbare? Muscles saillants, pagne en peau de bête et vocabulaire limité, cette brute épaisse a d’ailleurs été allégrement parodiée sous des noms aussi peu flatteurs que Connard le Barbant ou Déconan le Barbaresque. Pourtant, ce Conan-là est lui-même une grossière caricature du personnage original créé par Robert E. Howard en 1932. L’écrivain américain lui a fait vivre une vingtaine d’aventures, publiées dans «Weird Tales», un magazine pulp spécialisé dans le fantastique et la fantasy. Howard est d’ailleurs considéré comme l’inventeur de l’heroic fantasy.

Mais hélas, il est mort très jeune, se tirant une balle dans la tête à 30 ans. Trois décennies plus tard, son héros est exhumé par Lyon Sprague de Camp. Celui-ci édite une anthologie et s’autoproclame successeur de Howard, écrivant de nouvelles aventures de Conan. Sauf qu’il remanie aussi les récits originaux. Et il a la main lourde. Le personnage se transforme en caricature de barbare, encore amplifiée par la suite dans les comics puis au cinéma sous les muscles d’Arnold Schwarzenegger.

Un héros cultivé

Mais comment était le Conan original? «Howard le décrit comme un guerrier agile et souple, capable de rivaliser avec une panthère à la course», explique Patrice Louinet à qui l’on doit la réédition en anglais et en français des aventures de Conan expurgées des ajouts de Sprague de Camp. «C’est également un héros curieux, qui sait lire et écrire, tracer des cartes. Et non seulement il a du vocabulaire, mais il est polyglotte.»

Si Howard qualifie parfois son personnage de barbare, c’est pour l’affranchir des codes que respectent les soi-disant civilisés qu’il rencontre. Jamais ce terme n’est utilisé immédiatement derrière le nom de son héros. Patrice Louinet s’en garde bien aussi dans ses traductions des œuvres de Howard et dans la nouvelle collection BD qui sort et qu’il codirige avec le scénariste Jean-David Morvan. «C’est lui qui, fan de Conan, m’a approché pour une adaptation BD. J’ai dit d’accord à condition que cela soit un véritable retour aux sources: débarrassons-nous de Conan le barbare et tentons d’imposer Conan le Cimmérien.»

D’une douzaine d’albums prévus, chacun confié à des auteurs différents, on est rapidement passé à 14, vu le nombre de volontaires. «Je pense même qu’on ira au-delà, mais sans dépasser les 17 ou 18 tomes.» Pas question de prolonger l’exercice en écrivant de nouveaux récits. En revanche, d’autres histoires de Howard, avec des héros comme Solomon Kane, pourraient être à leur tour adaptées en BD.

Une bible à respecter

La collection est lancée avec la parution de deux albums. Puis ce sera un tous les trois mois. Patrice Louinet joue le rôle de gardien du temple. «Les auteurs ont une marge de liberté dans leur adaptation, mais j’ai rédigé une petite bible, notamment avec les choses à ne pas faire. Le héros ne se présente pas en disant «Je suis Conan». S’il fait froid, il met des vêtements chauds, il ne reste pas en slip! Et hors de question d’évoquer son passé, Howard ne l’a jamais fait.» Aucun des personnages secondaires ne se retrouve d’ailleurs d’une histoire à l’autre et chacune peut être lue indépendamment, dans n’importe quel ordre.

Cela fonctionne très bien avec ces deux premiers récits: graphismes et aventures sont très différents, mais la personnalité de Conan se dessine, très cohérente et plus complexe que dans les films. Parmi les dessinateurs annoncés pour les prochains tomes, citons Vatine («Aquablue»), Ségur («Légendes des contrées oubliées») ou Robin Recht («Totendom»). De quoi se réjouir. (Le Matin)