L'arrêt est soudain. Laurent Bignolas a annoncé ce mardi à 7h qu'un membre de l'équipe de «Télématin» a été contrôlé positif au coronavirus hier après-midi.

Résultat des courses, l'émission matinale de France 2 a été immédiatement stoppée: «Nous avons fait le point sur l'équipe qui était disponible et il n'était pas possible de faire l'émission. Nous allons donc au moins rester absent pendant 15 jours et réfléchir à la meilleure façon de revenir», a précisé Bignolas.

Depuis aujourd'hui, France 2 diffuse la matinale de Franceinfo, à la place de «Télématin».



L.S.