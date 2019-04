C'est aux portes des quarts de finale de «Top chef» que Damien a été éliminé, mercredi soir, au terme d'une série d'épreuves de haut-vol.

Très attaché à son chef d'équipe, Philippe Etchebest, Damien Laforce a craqué en apprenant son départ du concours culinaire de M6. «On s'attache à notre chef de brigade, il y a là un peu comme un père (...) J'ai un coeur moi aussi. Ce qui me touche le plus, c'est de voir que j'ai touché mon chef», a avoué, en larmes, le jeune homme de 23 ans.

De son côté, très ému également, le costaud Etchebest a avoué: «Je suis touché parce que Damien, c'est un bon gamin. Je sentais qu'il aurait pu aller plus loin.» Et d'ajouter à l'endroit du candidat: «Je suis content et très fier de t'avoir accompagné.» Tous deux se sont pris longuement dans les bras. (Le Matin)