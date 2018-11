«200 photos pour l'Aquarius», c'est le nom d'une expo-vente mise en place par l'agence de presse LargeNetwork et SOS Méditerranée Suisse. Une vingtaine de photographes suisses - et quelques français - participent à cette opération qui vise à lever des fonds pour que l'Aquarius puisse reprendre son travail en mer et aider les migrants.





Organisateur de cet événement, Pierre Grosjean - qui est également cofondateur de l'agence de presse LargeNetwork - nous parle de la genèse, du concept et des buts de cette expo-vente.





Le vernissage se tient le jeudi 8 novembre, de 18h à 22h. L’exposition est ensuite visible du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2018, de 9h à 18h.





LargeNetwork Gallery 13, rue de l’Ancien Port 1201 Genève





www.largenetwork.com (nxp)