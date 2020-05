Après les masques Playmobil, c'est au tour de Disney d'apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie. La compagnie sortira dès juillet des masques en tissu colorés à l’effigie de ses personnages cultes. Les fans pourront bientôt protéger leur visage par des images des Avengers, de Winnie l'ourson, de la Reine des Neige et de bien d'autres héros des franchises Star Wars ou Marvel.

If this gets 100 RTs we will also make a Jeff Goldblum face mask pic.twitter.com/KEOT61PSRF — Disney+ (@DisneyPlus2Go) May 1, 2020

Il ne s'agit donc pas de masques conformes aux normes exigées dans le milieu médical mais qui s'adressent au grand public pour limiter la propagation du virus au quotidien.

«Nous savons que c’est un moment difficile pour les familles et que porter des masques peut être intimidant. Nous espérons que les masques Disney avec les personnages les plus appréciés apporteront du réconfort aux familles, aux fans et communautés qui nous sont importantes», détaille Edward Park, vice-président directeur, Disney store et shopDisney dans un communiqué.

Un million de dollars pour la santé

Sur son site, la firme précise que les masques sont lavables à froid en machine. Ils existent en plusieurs tailles et sont vendus par set pour un prix allant de 4 à 20 dollars.

Disney avait annoncé que si le succès était au rendez-vous, un million de dollars des recettes seraient reversés le 30 septembre à une organisation humanitaire et qu'un million de masques seraient distribués à des familles vulnérables aux États-Unis.

Grâce aux pré-commandes, le coup est déjà assuré. «En raison d'une forte demande, nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons atteint notre objectif de recueillir un million de dollars de bénéfices sur la vente de nos masques en tissu, qui seront reversés à MedShare pour soutenir les efforts continus de la communauté médicale visant à fournir des soins vitaux à ceux qui en ont besoin», a déclaré Disney.

