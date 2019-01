Un gros gros moment de solitude. C'est ce qu'a vécu un jeune homme dans un bar «Top 2000 Café» à Hilversum, aux Pays-Bas. On pouvait y suivre en direct la diffusion du «Top 2000 radio».

Et, alors que la caméra était braquée sur lui, le gaillard, emporté sans doute par sa fougue, a voulu embrasser la jeune femme qui se trouvait à côté de lui.

Malheureusement pour lui, cette dernière ne partageait pas la même envie. Et c'est avec une moue dégoûtée qu'elle a reculé la tête, au moment même où son voisin arrivait bouche ouverte dans sa direction.

Ce «vent» gigantesque a été immédiatement repéré par les internautes qui l'ont massivement partagé sur Reddit et Twitter. 2019 débute de manière cruelle pour ce jeune homme.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W