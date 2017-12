Pour Noël, Célia, 18 ans à peine, a offert le plus beau des cadeaux à son père adoptif.

Dans une lettre d'une émotion intense, elle lui a annoncé qu'il allait devenir officiellement son père.

«Mon petit papa, ton cadeau n'est malheureusement pas encore arrivé alors je t'écris une lettre un peu moins officielle. Voilà, je t'explique en quoi consiste ton cadeau. J'ai fait une demande pour que tu sois enfin officiellement mon papa aux yeux de la loi, même si tu l'es depuis toujours dans mon cœur», écrit Célia.

«J'espère que tu seras content de ton cadeau et que le papier officiel arrivera bientôt car je suis enfin majeure et que je décide de mon bonheur et que tu es une des plus grosses parties de mon bonheur, poursuit la jeune fille. Tu as toujours su me faire rire même quand tout allait mal, tu as toujours été là pour moi et je ne t'en remercierai jamais assez. Tu es mon premier amour et je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime plus que tout. Joyeux Noël. Célia.»

La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, se passe de commentaire...

j’ai offert le plus beau des cadeaux à mon papa adoptif, je serai officiellement sa fille d’ici peu???? pic.twitter.com/Cb7MzLubl1 — was bieberat70 (@rosestylesb) 24 décembre 2017

(Le Matin)