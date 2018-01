La Texane Romy McCloskey adore les papillons, en particulier les Monarques, qu’elle élève puis libère sur le continent américain.

Malheureusement, son chat «Floki» a écrasé deux cocons, détruisant intégralement le premier et fissurant le second.

Lorsque ce dernier a éclos, Romy a constaté que le Monarque avait une aile fortement abîmée qui l'empêchait de s'envoler. Et condamnait ainsi l'animal à une mort certaine.

«J’avais, inutile de le dire, le cœur brisé à l’idée de devoir l’abandonner. Et puis un ami m’a envoyé une vidéo montrant comment réparer une aile», raconte-t-elle à nos confrères du Washington Post.

Ni une ni deux, couturière de formation, Romy a sorti son nécessaire. Particulièrement habile, elle s'est attelée à réparer l'aile du papillon, avec ses ciseaux, de la poudre de talc, un cintre, une serviette, de la glu et une pince à épiler.

Parvenant à immobiliser l'animal, elle a réussi à coller les morceaux d'aile manquants, en dix minutes chrono de travail extrêmement méticuleux.

Quelques heures plus tard, après quelques tentatives, le Monarque s'est envolé, sous les yeux émus de Romy McCloskey: «Une petite sortie dans le jardin avant un peu de repos sur un des buissons… Et puis d’un coup, tel les aigrettes d’un pissenlit, il s’en est allé! Je me suis sentie vraiment heureuse… Et j’ai poussé de tout mon cœur avec lui!», explique la bonne fée sur Facebook.

(Le Matin)