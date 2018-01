Après plus de 50 ans de carrière, Sir Elton John, artiste de tous les superlatifs, a annoncé ce soir depuis New York, et via un livestream en réalité virtuelle, les détails de «Farewell Yellow Brick Road», sa tournée d’adieu de la scène qui débutera aux États-Unis en septembre 2018. Un tour du monde durant lequel le chanteur aux mille paires de lunettes livrera plus de 300 concerts, dont deux au Montreux Jazz Festival, les 29 et 30 juin 2019.



Contacté par téléphone alors qu’il se rendait à l’événement londonien en marge de cette annonce, Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz, nous a raconté la genèse de ce projet. «Il se trouve que l’on travaille depuis des années avec Barrie Marshall, l’agent d’Elton John à Londres. C’est lui qui nous avait amenés Herbie Hancock, Al Jarreau et Joe Cocker. Comme il connaît la qualité du Montreux Jazz et que ça fait plusieurs années que l’on essayait d’avoir Elton, et que ça ne jouait jamais pour des questions de timing, quand il a mis en place cette tournée, il nous a immédiatement appelés. Il avait pensé à nous pour être dans la liste des dates de 2019 et c’était une évidence que nous allions jouer le jeu. Ça va être dingue!»



Dingue, tout comme les chiffres entourant le chanteur de 70 ans. Entre autres, 5 Grammy Awards, un Oscar, 38 disques d’or, 31 disques de platine, 50 tubes dans le top 40, plus de 300 millions d’albums vendus et le record du single le plus vendu de tous les temps avec 33 millions d’exemplaires pour «Candle in the Wind». Dingue également pour ses looks aussi colorés que sa musique. En tant que passionné de mode, c’est dans des costumes Gucci qu’Elton dira adieu à son public.



Deux soirées montreusiennes qui s’annoncent mythiques, comme ajoute Mathieu Jaton ravi: «On est dans la lignée de ce qu’ont fait Prince et Leonard Cohen. Avoir Elton John deux soirs de suite, c’est exceptionnel pour le festival. Il faut dire aussi qu’il est un des derniers tout grands qui n’avait pas encore joué à Montreux Jazz.»

(Le Matin)