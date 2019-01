Le 10 janvier 1929, «Le Petit Vingtième» publiait la première planche du Tintin au pays des Soviets. Le plus fameux des héros de BD venait donc de naître. Si l'on veut être pointilleux, le courageux reporter et son chien Milou avaient déjà fait une apparition le 4 janvier avec le dessin ci-dessous annonçant l'aventure.

Toute première image de Tintin, datant du 4 janvier 1929 dans «Le Petit Vingtième». © Hergé-Moulisart 2019

Ce qui est sûr, c'est que Tintin fête donc ses 90 ans cette année et qu'une conférence de presse s'est tenue ce 10 janvier à Bruxelles pour dévoiler tous les événements qui seront liés au fameux héros en 2019.

Les expos

Il faudra voyager un peu pour admirer les différentes expos, mais après tout, Tintin est un globetrotter. À Barcelone, une expo célèbre les 50 ans du premier pas sur la Lune via celui qui en fait a été le premier à y mettre le pied: Tintin. Visible au CosmoCaixa jusqu'en mai.

Il faudra pousser jusqu'à Séoul, en Corée du Sud, pour admirer l'expo Hergé qui, après la France et le Danemark, fait découvrir jusqu'en avril des travaux originaux de l'artiste.

Du 30 mars au 30 novembre, c'est au château de Malbrouck, en Moselle, qui se tiendra l'expo «Hergé, une vie, une oeuvre».

Télé et radio

France 5 diffuse et rediffuse une documentaire en trois épisode, «Les mystères de Tintin», consacré à trois voyages du héros: au Pérou, en Écosse et en Chine. Ce dernier notamment est diffusé ce vendredi 11 janvier à 15 h 40.

En avril, la radio France culture diffusera une lecture du «Temple du soleil» en feuilleton, dit par des membres de la Comédie française sur une musique de l'Orchestre national de France.

Un documentaire, coproduction Arte et RTBF sur «La véritable histoire de Rascar Capac», la terrifiante momie des «7 boules de cristal» est en préparation. Il devrait être diffusé cette année.

Une série digtitale, «Tintin Moonwalk», de 7 épisodes, pour célébrer les 90 ans de Tintin, les 50 ans du pas sur la Lune et les 10 ans du Musée Hergé devrait être visible en mai. Elle est notamment coproduite par la société suisse SwissApollo.

Livres

© Hergé-Moulisart 2019

Il ne s'agit pas d'un véritable album, mais de sa version numérique. En fait, l'application téléchargeable «Les aventures de Tintin» permet d'acheter chaque album en numérique. Et disponible depuis quelques jours, cette version colorisée de la version originale en noir et blanc de «Tintin au Congo».

Cadeau

Et pour fêter les 90 ans de Tintin, notre Zep national s'est fendu d'un hommage, sa vision personnelle des Soviets:

Zep/Instagram

En attente

L'anniversaire de Tintin a été également l'occasion de préciser que le deuxième film de Tintin du duo Steven Spielberg et Peter Jackson est toujours sur les rails. Il sera réalisé par le deuxième. Après avoir évoqué «Le temple du soleil», il semble qu'il pourrait en fait être plutôt adapté du «Sceptre d'Ottokar» et de «L'affaire Tourneso»l. Sortie éventuelle en 2002.

Benoît Mouchart, directeur éditorial de Casterman, qui publie les aventures de Tintin, fait en outre le forcing pour que Fanny Rodwell, veuve d'Hergé, envisage de publier... un nouvel album de Tintin. En fait, il s'agit de l'une des trois aventures inachevées existantes du petit reporter. Mais «Tintin et le Thermozéro» est plus aboutie que «L'Alph-Art» qui, pourtant, a eu droit à son album. Écrite par Hergé après «Tintin au Tibet», elle a été abandonnée ensuite au profit des «Bijoux de la Castafiore». Mais le scénario est terminé, les 62 pages ont leur storyboard et huit ont été crayonnées. Une histoire d'espionnage: un mystérieux accidenté glisse quelque chose dans la poche de Tintin venu le secourir, une invention étrange, le Thermozéro.

Ce crayonné du Thermozéro a été vendu chez Christie's en 2016 pour 230 000 euros. © Hergé-Moulisart/Christie's (Le Matin)