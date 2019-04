Décidément, les Bond Girls tombent comme des mouches, ces dernières semaines. Après l'inoubliable Tania Mallet, c'est au tour de Nadja Regin, 87 ans, d'aller faire un tour du côté de Saint-Pierre.

La défunte Serbe avait non pas joué dans un seul «Bond» mais bien dans deux épisodes: «Bons baisers de Russie» (1963) et «Goldfinger» (1964). Si Nadja incarnait une discrète assistante dans le premier film cité, elle prêtait sa plastique impeccable à la sulfureuse Bonita, dans le pré-générique de «Goldfinger».

C'est dans le reflet des yeux de la belle que 007 (Sean Connery) voyait un vil ennemi tenter de l'attaquer. Ce mufle de James utilisait alors Nadja comme bouclier, afin d'éviter un vilain coup de matraque.

On signalera que Nadja Regin a également joué dans plusieurs épisodes de la série «Chapeau melon et bottes de cuir». Puis elle a cessé de tourner en 1965.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY