Les bars et clubs sont fermés? Ce n'est pas ça qui va les arrêter.

Un balcon, du bon son et une bonne connexion. Un paquet de chips et de quoi s'abreuver: il n'en faut pas plus à nos lecteurs les plus fêtards pour passer une bonne soirée.

Pour vous montrer que confinement ne rime pas forcément avec ennui, ils nous ont envoyé les vidéos de leurs meilleurs moments.

L.J.