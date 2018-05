Croiser une 2 CV suffit souvent à égayer votre journée. Peintes et repeintes, transformées, customisées, arborisées, vert-pommisées, c’est en général plein de couleurs… sauf les grises!

Conçue à l’époque pour traverser un champ avec deux personnes à bord et un panier de 50 kilos de pommes de terre dans le coffre, elle pétarade un peu, ne fume presque pas et fait maintenant le bonheur de tous les amoureux des vieilles et… simples mécaniques. Et puis organiser un rassemblement de 2500 véhicules qui ont la réputation de pétouiller dans les côtes, c’est une jolie gageure, surtout le week-end de l’Ascension…

Au programme: concours d’élégance, démontage et remontage de Deuche, sculpture de 2 CV sur pierre, défilé sur le thème années 1950 et élection de Miss et Mister Deuche 2018. «Les participants de Belgique, des Pays-Bas, de Turquie, du Portugal, de République tchèque, de Suisse et de France, ont tous fait la route au volant de leur 2 CV. Certains ont leur camping-car et la 2 CV derrière. À notre grande surprise, il y a même un inconditionnel de Nouvelle-Zélande. Il devait aussi y avoir des personnes d’Algérie et de Tunisie qui, malheureusement, n’ont pas obtenu leur visa», explique le président de la manifestation, Jean-François Dupanloux.

Quelque 2500 vénérables 2 CV en Franche-Comté à l’occasion de ce rassemblement international de deuchistes, ça ne passe pas inaperçu sur les routes autour de Besançon. Dès mercredi après-midi, d’interminables files de «deux pattes» s’étiraient sur les chemins menant au lieu du rassemblement, un terrain agricole de 35 hectares.

Le président Dupanloux, intarissable sur le sujet, poursuit: «La 2 CV, c’est une voiture populaire qui s’est vendue à des millions d’exemplaires. On fête ici les 70 ans de sa création ainsi que les 50 ans de la célèbre Méhari. À l’époque, quand la 2 CV a été commercialisée au Salon de Paris en 1948, il y avait plus de deux ans d’attente pour en obtenir une. Cette voiture n’est comparable à nulle autre. Chez les passionnés de 2 CV, on trouve tous les niveaux sociaux, de l’ouvrier et du mécano à l’ingénieur, jusqu’au chef d’entreprise. Si certaines coûtent entre 8000 et 10 000 euros, d’autres sont très rares, comme les 2 CV Sahara quatre roues motrices. Une de celles-ci a été vendue aux enchères il y a deux ans au salon Rétromobile, à Paris, pour la modique somme de 172 000 euros.»

Et de conclure: «Quand on a goûté à une 2 CV, on ne peut plus s’en passer, c’est impossible, c’est un plaisir incommensurable.» (Le Matin)