«Fornite Battle royale», le jeu phénomène d'Epic Games, a mis un terme aux activités de sa dixième saison, dimanche à 20h00 avec l'envol d'une fusée suivie de la disparition de la carte sur laquelle s'affrontaient et s'éliminaient les joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Depuis, un trou noir s'affiche au cœur d'un inquiétant vide spatial pour tous ceux qui lancent le jeu, avec apparitions apparemment aléatoires d'une suite de chiffres mystérieux.

Cet événement, qui marque la plus longue interruption de service pour un jeu régulièrement mis à jour pour conserver son pouvoir d'attraction, laisse donc les gamers sur le carreau sans qu'ils soient informés du retour en ligne de leur activité préférée. Quand donc et surtout sous quelle forme? Sur Twitch.tv, et autres chaînes de diffusion de jeux vidéo en direct, on se perd ainsi en conjectures en attendant le retour du Roi.

En procédant de la sorte, Epic Games démontre une nouvelle fois son doigté pour attirer l'attention des joueurs et de spectateurs qui se chiffrent en dizaines de millions, faisant de Fortnite l'actuel plus grand phénomène culturel en ligne.

JChC

MàJ

La longue attente a pris fin dans la nuit de lundi à mardi. Le service a repris avec, en préambule, une bande-annonce d'un Chapitre 2, saison 1 qui marque comme attendu une évolution sans révolution pour le jeu de battle royale.

Le trailer du chapitre 2 de fortnite pic.twitter.com/sIL7RoHbQ2 — skillox (@Skillox_R) October 14, 2019

Avec une grande inconnue, combien de personnes sont-elles restées les yeux rivés sur un écran quasi noir 24 heures durant?