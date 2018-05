Indéniablement, le cru 2018 des Francomanias de Bulle surfe sur l’actualité musicale du moment. Pléthore d’artistes viendront représenter leurs univers sur les trois scènes du festival, dont celle de la place du Marché, entièrement gratuite, qui se verra foulée également le samedi après-midi pour la première fois.

Enfin un abonnement!

Autres nouveautés: un «pass 4 jours» à 175 francs, donnant accès à toutes les scènes durant tout le festival, ainsi qu’un «pass journalier» permettant de se balader librement entre la magnifique scène de l’Hôtel de Ville et celle plus intimiste de la Cour du Château sont désormais disponibles en plus des billets normaux.

Jean-Philippe Ghillani, le directeur du festival, en parlant de cette édition et de son visuel imaginé par Baptiste Cochard, annonce: «Cette année, on a mis le paquet pour décorer la ville.» Il se dit très fier de la collaboration avec le service des écoles de la ville, les cycles d’orientation de la Gruyère ou encore le service de la jeunesse de Bulle. «Cette année, il y aura deux concerts pour plus de 1700 gamins qui viendront de tout le canton de Fribourg», explique le directeur alors qu’Emmanuel Colliard, le programmateur, ajoute que c’est le rappeur jurassien Sim’s qui officiera avec les enfants.

Du traditionnel à la hype

Le mercredi, un plateau hors du commun sera proposé à la Cour du Château, avec notamment l’accordéoniste virtuose Mario Batkovic. Au sujet de ce musicien d’origine bosniaque, le programmateur glisse: «Son dernier album est phénoménal et a d’ailleurs été classé par «Rolling Stone» parmi les 20 meilleurs albums de 2017. Primash, un violoniste de la région, jouera également ce soir-là une messe balkanique qu’il avait écrite pour le festival Altitude l’an dernier. C’est un plateau qui va être très cool.»

Des musiciens cool, il y en aura, à l’image d’Hyphen Hyphen, Fakear, Clara Luciani, Sopico, Billy Bird ou Flèche Love. Et parmi eux, le coup de cœur d’Emmanuel Colliard va aux bien nommés Pépite, alors que celui du directeur va à Eddy de Pretto. «Il est arrivé et comme une comète et a bousculé tout le monde. C’est un missile qui colle parfaitement aux Francos», explique Jean-Philippe Ghillani, avant de conclure: «Nous, on a toujours aimé ces artistes qui ont du génie.»

Eddy de Pretto dans ses oeuvres

Coup de coeur pour Pépite

L’accordéoniste virtuose Mario Batkovic (Le Matin)