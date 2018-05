Cinquante ans après avoir perturbé l'édition 1968 du festival de Cannes, Jean-Luc Godard, 87 ans, a présenté au festival de Cannes le 12 mai 2018 son dernier long-métrage, «Le livre d'image». Il a même répondu aux journaliste par Facetime durant une conférence de presse déjà culte.

L'occasion de ressortir une vidéo réalisée par un fan avec des images de Google Streetview prises en 2013. Dans cette séquence, on se promène dans Rolle, la ville où habite JLG. A la fin du petit film, que l'amateur a accompagné du thème de Camille, la musique composée par George Delerue pour le film du Franco-Suisse «Le Mépris» (1963), on aperçoit deux silhouettes: celles de Jean-Luc Godard et sa femme Anne-Marie Miéville. (nxp)