«Half-Life: Alyx» est incontestablement l'événement du printemps pour qui s'intéresse la moindre à l'actualité de la réalité virtuelle en tant que divertissement. D'abord parce qu'il s'agit d'un épisode d'une franchise mythique (qui, en terme de narration, se situe entre «Half-Life», premier du nom et «Half-Life 2»). Ensuite parce qu'il s'agit de premier jeu d'ampleur pour un studio qui n'a plus rien fait de véritablement ambitieux depuis... de très, trop longues années. Enfin parce qu'«Alyx» est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux à une réalité virtuelle toujours à la recherche de l'application qui sera susceptible de faire vraiment décoller la fusée.

C'est aussi le jeu qui nous a poussé ressortir notre «vieux» casque HTC Vive, qui prenait la poussière faute de nouvelles activités excitantes après une phase de démarrage en 2016-2017, prometteuse mais bien trop courte en bouche.

Pas ausi gourmand que craint

La première bonne nouvelle est que malgré ce casque qui n'est plus de première fraîcheur et un PC qui aurait un grand besoin de voir ses composants améliorés (sa carte graphique GeForce GTX 980 commence à faire tâche dans le paysage), Alyx tourne étonnement bien. La seconde est que Valve n'a pas perdu la main en matière de maîtrise de la VR. «The Labs», une compilation de petites activités gratuites, reste toujours une de nos applications VR préférées.

Ainsi, les premières minutes d'immersion dans la mythique Cité 17, découverte pour la première dans Half-Life 2, sont saisissantes. Dans la peau d'Alyx (un personnage secondaire d'HL2), nous nous retrouvons dans un appartement avec balcon alors que, dans le lointain, une menaçante tour, indique sans ambiguïté que la ville est sous la coupe d'une puissance dictatoriale implacable. Tant que nous restons dans cet appartement, tout le loisir nous est laissé pour l'apprentissage des interactions. C'est du grand art. En descendant les escaliers – par téléportation pour éviter la cinetose (le mal des déplacements comme dans une voiture que l'on ne conduit pas) ou par glissement comme dans un shooter 3D (si on a l'oreille interne bien accrochée) – l'aventure commence. Elle sera longue et pleine de rebondissements. La cause est entendue, si vous ne devions conseiller qu'un seul jeu de ce type, ce serait indiscutablement «Half-Life: Alyx».

Des limitations

Mais de là en en faire la création qui permettra de transcender la VR, il y a un pas que nous ne parvenons pas à franchir. Car aussi globalement aussi soigné soit-il, le jeu ne permet pas de dépasser les limitations toujours actuelles de l'immersion sous casque. La cinétose reste un problème pour ceux qui en sont sujet. L'activité réclame un équipement lourd (un casque pas donné branché sur un PC puissant). Et côté accessibilité, le jeu, sans doute trop lourd, n'est pas compatible avec le PlayStation VR, le casque abordable de Sony pour la PS4.

Et surtout, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, les mécaniques ludiques ne sont pas de première fraîcheur (couloir - affrontement, couloir – petit casse-tête, couloir - clé à trouver - porte à ouvrir, couloir - affrontement...). Certes, la réalité virtuelle masque d'abord très bien la merde au chat. Certes l'ambiance oppressante, la savoir faire et l'humour de Valve nous séduit toujours autant. Mais après quelques séance d'une heure par ci, d'une heure par là, le vertige s'est estompé, le tournis est resté et l'envie forcenée d'y retourner s'est atténuée. Depuis, on a espacé les rendez-vous. On est entré dans la phase «restons bons amis». Cela ne sera sans doute pas ressenti de la même manière, mais, en ce qui nous concerne et au risque de paraître blasé, «Alyx» est juste ce que la réalité virtuelle peu faire de mieux à l'heure actuelle. Mais un mieux qui reste dans sa niche.

JChC

«Half-Life - Alyx» disponible au téléchargement et compatible avec tous les casques reliés à un PC.