«Je suis un acteur mais qui joue toujours le même rôle : celui de Johnny Hallyday…» Vivre depuis 22 ans en imitant un autre sur les scènes de France, de Belgique, de Suisse et de Navarre…. La chose n’est pas banale et, quoi qu’on en pense, elle exige un minimum de travail et surtout un maximum de talent. Nous en avons été témoin, tout comme 425 autres personnes ayant lâché 40 francs pour assister vendredi soir, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Romont (FR), à une improbable soirée « Hommage à Johnny Hallyday – Suivie d’une soirée année 80 ». Johnny Vegas endosse le rôle du rockeur français depuis ses 20 ans et ce compatriote, résidant désormais sur l’île de beauté, en vit depuis 1996. Il y a des dizaines de sosies de feu « l’idole des jeunes ». Vincent alias Johnny Vegas, 54 ans et qui préfère mystérieusement garder son véritable nom de famille pour lui, serait le meilleur !

Adoubé par Carlos, «le frère spirituel de Johnny »

Jean-Philippe Menétrey - et non pas Smet - de Siviriez (FR), heureux organisateur du concert de vendredi, l’affirme avec une rare conviction : « J’ai vu 34 fois Johnny sur scène et tous ses sosies au moins une fois. Vegas est le meilleur. Son physique, sa voix, son jeu de scène… Tout. C’est la classe ! » On croit ce spécialiste sur parole. D’autant que la chose a été officialisée devant un huissier et devant l’inénarrable Jean-Pierre Foucault en direct et en « prime time » sur TF1 un soir en 2002. « Johnny devait venir mais a eu un empêchement alors c’est Carlos (ndlr : le chanteur et fils de Françoise Dolto. Pas le terroriste), son frère spirituel, qui m’a remis le trophée », se souvient Vincent.

Une ressemblance frappante

Il faut dire qu’en face à face, la ressemblance entre Vincent et le Johnny blond peroxydé du début des années 2000 est frappante. Et ni les bagouses à tête de mort au bon goût certes discutable ni le tatouage en mandarin honorant Joy et Jade - les filles adoptives du chanteur et de sa Laeticia - sur son bras droit, n’y sont pour grand-chose. Vincent a le regard qui tue du disparu et définitivement en lui quelque-chose, non pas de Tennesse mais de Johnny. Dès ses 14 ans d’ailleurs, du côté de sa belle ville de Saint-Raphaël sur la côte d’azur à une quarantaine de kilomètres seulement de Saint-Tropez, le repère estival de sa future idole, les camarades de classe de Vincent ne s’y étaient pas trompé. « Tu ressembles à Johnny !», lui serinaient-ils à longueur de récrés. Vincent s’en amusait. Sans plus. Pour lui, Johnny Hallyday n’était qu’un des chanteurs qu’écoutait en boucle son fonctionnaire de paternel.

Repéré par un producteur

Sauf que six ans plus tard, « par hasard et par jeu », alors qu’il officie comme barman dans un centre de vacances type Club Med, Vincent se retrouve à devoir monter sur scène pour singer Johnny histoire d’amuser ses hôtes. « Au fil des représentations, j’ai dû travailler le personnage et pour cela me documenter sur lui et c’est là que je suis tombé sous le charme d’Hallyday et que je me suis pris au jeu », nous explique-t-il. Le petit Français s’y prend tant et si bien qu’il se paie des cours de chant et de danse pour coller au plus près à son idole. Un soir, un producteur sent le bon filon derrière l’apparence un brin ringarde de ce « tribute » balbutiant et met Vincent sur les routes.

80 à 100 galas annuels mais toujours modeste

Aujourd’hui, Johnny Vegas, c’est 80 à 100 galas par an, accompagné de 4 à 12 musiciens. Parfois, il remplit des salles de 5000 personnes. Le quinquagénaire est intermittent du spectacle et pas du genre à être dans la galère en attente du prochain cachet et de la gloire qui tarde à venir. « Je dégage un salaire de cadre-supérieur », finit-il par lâcher après un quart d’heure de « cuisson ». A voir l’enthousiasme de son public romontois, c’est mérité ! Endosser en permanence le même « rôle de composition » génère beaucoup de joie chez les fans du véritable chanteur et encore plus depuis qu’il est décédé le 5 décembre dernier. « Les gens viennent plus nombreux à mes spectacles qu’avant, constate simplement Vincent, je crois qu’ils ont besoin de se connecter à lui à travers moi. » Certains sont même un peu fans. Mais Vincent minimise la chose avec une certaine classe: « Johnny, je lui emprunte son apparence, ses chansons et son public. Je ne suis qu’un maillon de sa chaine… L’égaler est de toute façon impossible ! »

Rencontre de dernière minute entre l’idole et son sosie

Les deux hommes se sont rencontrés par deux fois. La première, c’était au « Balzac », le restaurant que le chanteur possédait à Paris. « Des amis m’y avaient invité pour me faire plaisir. Johnny est arrivé avec sa femme. Nos regards se sont croisés mais je n’ai pas voulu aller m’imposer dans sa vie privée, déjà que je lui emprunte tout le reste !», raconte Vincent. Mais la seconde rencontre sera la bonne et heureusement car c’était peu de temps avant la disparition de l’artiste. C’était en 2016, en marge de son dernier concert solo, au Théâtre antique Vienne (F) dans le cadre du tournage du film "Chacun sa vie" de Claude Lelouch, auquel tous deux participaient. « On m’a amené vers lui pendant la balance. J’ai dit : ’’Je suis Vincent’’. Johnny m’a dit : ’’Michel m’a dit que tu faisais bien le job’’. Michel Mallory est le parolier du tube ’’Toute la musique que j’aime’’ et c’est aussi mon voisin en Corse. Après ça, Johnny a pris le temps pour que l’on fasse une belle photo souvenir et quand je suis parti, il m’a souri avec beaucoup de bienveillance. » Un ange passe et un verre de blanc « s’évapore ».

Il sème de l’imitation et récolte de la véritable gentillesse

Puis Vincent confesse ne jamais avoir reçu la moindre critique ou remarque désobligeante sur son travail. « Je n’ai jamais reçu que de la gentillesse », constate-t-il sereinement. Le père de famille ne fait ce qu’il fait ni pour la gloire ni pour les « filles ». « Sinon, j’aurai choisi maître-nageur », précise-t-il avec le même air sérieux que son modèle arborait souvent, et surtout dans des circonstances ne l’étant pas particulièrement. « Quand Johnny est mort, j’ai perdu une partie de moi-même. Ça a été comme une amputation car en un sens, on vivait ensemble depuis des années. Mais depuis, et grâce à mes concerts notamment, j’ai compris qu’il ne mourra jamais. Son cœur et son esprit seront toujours là… » Johnny Hallyday est mort, vive Johnny Vegas ! (Le Matin)