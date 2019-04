C'est la surprise de ce lundi matin: Louis de Funès est plus fort que Captain America!

En effet, dimanche soir, France 2 rediffusait «La grande vadrouille». Cette comédie signée Gérard Oury, avec Louis de Funès et Bourvil, et diffusée plus de vingt fois à la télé française se retrouvait programmée face à un blockbuster américain sur TF1, «Captain America: Civil War», produit par les studios Marvel.

Tous les observateurs s'attendaient à un immense carton du superhéros étasunien... mais il n'en a rien été! Car c'est bien «La grande vadrouille» qui s'est imposé avec 4,68 millions de téléspectateurs français, soit 22,9% du public. Captain America n'a été suivi que par 3,57 millions de cinéphiles, malgré la présence au générique de Chris Evans, Robert Downey Jr et Scarlett Johansson.

«Fufu» indétrônable? Il semble bien. (Le Matin)