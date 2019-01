Cela doit constituer la plus grande exposition-vente d'auteurs romands jamais organisée. 54 artistes venus de la BD, de l'illustration presse et jeunesse ont participé à cette opération «Croquez l'Enfance!» lancée par l'association «30 ans des droits de l'enfant». C'est en effet en 2019 que l'on fête le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et cette association a été fondée sous l'impulsion du Dr Jean Zermatten et du professeur Philippe Jaffé, deux figures suisses du Comité des droits de l'enfant de l'ONU.

Les artistes ne se sont souvent pas contentés d'un seul dessin. Il y en aura 150, tous mis en vente, exposés à la Galerie Papiers Gras à Genève. Dont de nombreux inédits. Les grandes signatures comme Zep, Wazem, Tirabosco ou Bertschy côtoient de jeunes talents. Les dessins sont à prix fixes, ceux-ci variant de 100 à 7000 francs. Premier arrivé, premier servi. L'argent sera versé à l'association «30 ans des droits de l'enfant».

L'événement donne le coup d'envoi à un ensemble de manifestations scientifiques et culturelles qui se dérouleront tout au long de l'année dans la ville sous le nom de «Genève, Cité des Droits de l'Enfant». Plus d'infos sur le site de ChildRightsHub. (Le Matin)