Genève est la ville qui a vu naître la BD au XIXe siècle grâce à Rodolphe Töpffer. Et à défaut d’un musée dédié à cet art, elle va au moins avoir un hôtel qui lui sera consacré: un Ibis Styles qui ouvrira ses portes le 14 février, au Rondeau de Carouge.

Vidéo Laura Juliano

Chacun des six étages de 20 chambres – dont les fenêtres sur la façade forment comme les cases d’une planche de BD géante – a été décoré par un auteur genevois différent. Qui a dessiné, sur le thème du rêve, deux décors de chambre (multipliés par dix sur chaque étage). Et une rétro de son œuvre est exposée dans les couloirs. Le hall d’entrée, lui, est consacré à un hommage à Töpffer signé Pierre Wazem.

Ce 17e Hôtel Ibis de Genève propose toutes ses chambres au même prix, dès 130 francs. Celui qui ne veut pas y loger peut tout de même venir lire une BD au bar (une petite bibliothèque appelée à s’étoffer existe) et demander à visiter les chambres. Dans 12 ou 13 ans, lorsqu’il sera temps de rafraîchir les chambres, on confiera leur décoration à d’autres dessinateurs, peut-être au-delà de Genève. D’ici là, qui seront les clients? Des touristes, des hommes d’affaires qui y descendront un peu par hasard et seront étonnés par cette singulière décoration? Ou alors essentiellement des amoureux de BD, qui veulent s’offrir de beaux rêves plongés dans l’univers de leur auteur préféré? Réponse d’ici à quelques semaines. (Le Matin)