Après un début d'année placé sous le signe d'un assourdissant silence du côté de Sony Interactive Entertainment en ce qui concerne la PS5 et d'une tonitruante occupation du terrain de la part de Microsoft pour la la Xbox Series X, les choses sont sur le point de changer. Du moins le croyait-on.

Le constructeur de la console dominante avait en effet annoncé, ce qui semblait vouloir être une première levée de voile excitante sur la PlayStation 5, la machine qui succédera à la PlayStation 4 en fin d'année. Si le nouveau coronavirus, le veut bien, bien entendu.

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo.



À regarder demain sur le Blog PlayStation :

La planète high-tech, sevrée de ses grands rendez-vous du type salon E3, a attendu, non sans une certaine impatience, la réponse du berger Sony à une bergère Microsoft qui proclame depuis 2019 qu'elle compte bien mettre sur le marché la console la plus puissante.

Microsoft a dévoilé en début de semaine les entrailles de la future XBox Series X avec quelques autres menus détails. Voir ci-dessus. La division gaming du géant américain va en remettre une couche mercredi également. Ce sera vers 19h40. Voir ci-dessous.

Il a fallut déchanter, an terme d'une petite heure d'allocution terne et très technique, Mark Cerny n'a absolument pas convaincu les fans de jeux vidéo qui espéraient des révélations bien plus percutantes. Un rendez-vous manqué, indéniablement.

