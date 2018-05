Tout le monde connaît la Fête de la musique qui a pignon sur rue depuis des années, mais la Fête de la danse, c’est moins évident. Pourtant, cette aventure a démarré en 2006, à Zurich, à l’occasion de la Journée mondiale de la danse. Les théâtres et les écoles de danse avaient souhaité amener les gens à mieux connaître et même à pratiquer cet art. Et depuis, année après année, la fête a pris de l’ampleur et se déroule aujourd’hui dans une trentaine de villes et de communes dans toute la Suisse.

À l’occasion de cette 13e édition, un fil rouge relie presque toutes les villes avec le projet national «Tryptique - Exposition photo 3D». À ce propos, Joséphine Affolter de l’association Reso (Réseau Danse Suisse) nous explique: «C’est une collaboration avec les Prix suisses de danse de l’Office fédéral de la culture. Les lauréats 2017 de ce prix ont été photographiés en 3 dimensions par Philippe Antonello et Stefano Montesi.

Ces photos sont affichées partout en Suisse, tant dans l’espace public que dans des lieux intérieurs et c’est très ludique et impressionnant quand on les regarde avec les lunettes 3D que l’on distribue avec le badge de la fête.» La chargée de projet de Fête de la danse ajoute que son association coordonne l’événement au niveau de la Suisse, mais que la programmation est propre à chaque ville qui a son organisation locale. Pour elle, cela donne «différentes couleurs de par le travail qui s’appuie sur les partenariats avec les lieux, les compagnies et les personnes investies dans la danse».

Trois axes et un choix monstre

Afin de faire découvrir la danse sous tous ses angles, la fête se base sur trois grands axes. Le premier est le côté participatif. Toutes les villes proposent divers cours d’initiation à la danse afin que l’on puisse voir si l’on est plus fait, par exemple, pour le hip-hop, le cirque ou pour le tango!

Le deuxième axe est évidemment l’artistique. Joséphine Affolter développe: «Nous souhaitons sensibiliser le public à la pratique de la danse en tant qu’art en proposant des spectacles dans les théâtres, mais également dans l’espace public. Nous allons chercher les passants afin de leur donner envie de découvrir, de les surprendre et les rendre curieux.» Et enfin en troisième, le côté festif, festival oblige, avec diverses soirées à thème organisées un peu partout!

Il est là, le secret de cet événement: il est pensé pour que chacun y trouve son compte. De 7 à 107 ans, amateurs en tout genre, il y en a pour tous les goûts dans ce choix de proposition monstre! Alors, si l’on n’a pas la tête à la création contemporaine plus exigeante, l’on peut – par exemple – assister à une battle nationale de hip-hop!

Les présélections se dérouleront aujourd’hui à Genève et à Lausanne, à Saint-Gall, Bâle et Berne demain, et la finale aura lieu dimanche au Fri-Son de Fribourg dès 14 h. Trois jours de fête, gratuits pour les moins de 16 ans et 15 francs pour le badge-pass grâce auquel il est possible de prendre part à toutes les activités liées à la Fête de la danse dans la Suisse entière.

Un prix incitatif pour inviter un maximum de monde à (re)découvrir l’univers d’un art qui gagne à être encore plus populaire.

(Le Matin)