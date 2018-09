Vous cherchez une bonne histoire? Plongez dans «Opération Copperhead»! Sorti fin 2017, cet album a reçu la plus prestigieuse récompense pour un scénario, le Prix Goscinny . Comme quoi, c’est du solide! Normal quand l’auteur, Jean Harambat se propose de nous raconter comment les deux grands comédiens qu’étaient David Niven et Peter Ustinov ont entraîné le sosie du maréchal Montgomery pour duper les Allemands durant la Seconde Guerre Mondiale. Alléchant, non? Profitez de la présence à Lausanne de l'auteur ce dimanche 16 septembre pour aller lui demander un dessin d’Ustinov, de Niven ou de la belle espionne Vera dans votre album.

Pour ceux qui ne les connaissent pas (et cela ne doit pas les empêcher de lire ce livre), David Niven et Peter Ustinov furent deux des plus grands comédiens britanniques, qui ont également triomphé à Hollywood. Parmi les rôles les plus mémorables de Niven citons le premier «Panthère rose», «Les hauts de Hurlevent» ou encore «Casino Royale», sans oublier son escapade française dans «Le cerveau». Quant à Ustinov, il était aussi à l’aise en Néron dans «Quo Vadis», en entraîneur d’esclaves dans «Spartacus» que derrière les célèbres moustaches d’Hercule Poirot. Les deux comédiens se sont d’ailleurs retrouvés dans l’adaptation du roman d’Agatha Christie, «Mort sur le Nil».

Mystifier les nazis

Jean Harambat cherchait une histoire qui l’inspirerait pour un album tournant autour du cinéma hollywoodien. En lisant les mémoires de David Niven, il apprend que lui et Ustinov se connaissaient depuis longtemps, que le deuxième avait même servi sous les ordres du premier durant la Seconde Guerre Mondiale. Et que Niven était en partie mêlé à l’une des multiples intox visant à duper les Allemands sur le lieu du Débarquement, l’Opération Copperhead. Les services secrets avaient alors engagé un soldat australien pour prendre la place du maréchal Montgomery, commandant des armées britanniques, pour faire croire à sa présence en Afrique du Nord.

Comédie à la Lubitsch

«Avec cette histoire et la présence de ces deux comédiens ayant cette même distance sur leur métier ainsi qu’un grand sens de l’humour, j’avais de quoi faire une comédie à la Lubitsch, où le rythme et les dialogues forment une formidable mécanique», nous raconte Jean Harambat.

En trafiquant un peu les extraits des mémoires des comédiens, en ajoutant une espionne réelle qui a effectivement été débriefée par le père de Peter Ustinov, bref en mélangeant avec brio fiction et faits historiques, Harambat livre un récit délicieux où finalement importe peu de savoir ce qui a réellement existé ou pas. Certes, par exemple, David Niven n’était pas dans l’une des barges du Débarquement. «Mais il s’est réengagé dans l’armée pour servir son pays alors qu’il était déjà célèbre. Churchill d'ailleurs connaissait suffisamment le cinéma pour savoir que la population n’aimerait pas voir mourir ses vedettes. Niven n’a donc pas été envoyé au front, malgré sa demande, mais a formé des commandos et a servi, sur le continent européen, de relais entre l’armée américaine et les Alliés, vu sa connaissance de Hollywood.»

Jean Harambat dessinant David Niven. Vidéo France Inter

Parmi les drôles de coïncidences dans cette histoire, on peut également relever que, des années plus tard, Ustinov et Niven se sont retrouvés en Egypte sur le tournage de «Mort sur le Nil». Un film réalisé par John Guillermin, qui avait lui-même porté à l’écran après la guerre le récit du sosie de Montgomery, avec le soldat en question qui y tenait son propre rôle.

Décédés en Suisse

Niven et Ustinov ont également en commun d’être tous deux décédés dans le canton de Vaud, le premier à 73 ans, en 1983 à Château d’Oex, le deuxième à 82 ans, en 2004, à Genolier. Profitant de sa venue à Lausanne, Jean Harambat a pu rencontrer Igor Ustinov, le sculpteur et fils de Peter. «Il a lu la BD et particulièrement apprécié que j'y parle également de son grand-père, Jona von Ustinov», qui a réellement travaillé pour le contre-espionnage britannique.

Et si Ustinov et Niven ont inteprété des personnages d’Agatha Chtristie, Jean Harambat va retrouver la romancière dans la nouvelle BD qu’il prépare. Une fable policière qui tournera autour du Detection Club, une association d’écrivains policiers britanniques dont faisait évidemment partie la reine du crime. Voilà qui promet.

(Le Matin)