Que voilà une jolie demeure! Moderne, s'entend, car la construction manque un peu de chaleur, au goût de l'auteur de ce papier. Sachez d'abord que cette maison rutilante faisant plus de 10 000 mètres carrés (si, si) est l'habitation actuellement sur le marché la plus chère du monde: pour l'acquérir et aller batifoler dans une de ses piscines, il en coûtera quelque 500 millions (re-si, si) de dollars au futur propriétaire.

Y a de la place!

Pour cette modique somme, il disposera d'une bâtisse (située dans le quartier ultra chic de Bel Air, à Los Angeles) sur cinq niveaux comprenant sa propre chute d'eau, cinq piscines, une discothèque et un casino, vingt chambres, trente salles de bain (!), un garage pouvant accueillir trente voitures, une salle de cinéma privée (décorée à la sauce James Bond, s'il vous plaît), un spa, une collection de bolides, un golf, une piste d'hélicoptère, des bars, un nombre incalculable d'écrans plats, un cinéma en plein air et une foule de bureaux et lobbies. Le tout réalisé avec des matériaux de luxe, évidemment. Et avec une vue imprenable, s'il vous plaît. Quand on aime, on ne compte pas.

La voisine est fâchée

Celle qui n'apprécie pas trop la belle demeure, c'est la voisine, Jennifer Aniston. L'actrice, qui a dû subir les désagréments liés aux trois années de travaux, tremble à l'idée du bruit émis par la multitude d'invités du nouveau propriétaire des lieux. Elle est même allée se plaindre chez l'un des entrepreneurs qu'une bâtisse de 10 000 mètres carrés ne peut plus être considérée comme une maison. Et que le chantier bafouait toutes les lois en vigueur. Mais peine perdue. Miss Aniston a été priée d'aller voir ailleurs... (Le Matin)